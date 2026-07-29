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Украинские шпажисты стали призерами ЧМ-2026 по фехтованию

Украинцы завоевали серебро в командных соревнованиях мирового первенства.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Украинцы завоевали серебро / НОК Украины
Украинцы завоевали серебро / НОК Украины

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах выборола серебро на чемпионате мира-2026, который проходит в Гонконге.

Вице-чемпионами мирового первенства в командных соревнованиях стали Роман Свичкар, Никита Кошман, Евгений Макиенко и Михаил Краснюк.

Украинские шпажисты начали турнир с победы над Швецией (45:35) в 1/16 финала. Далее украинцы в 1/8 финала одолели Польшу (41:40), в четвертьфинале - Швейцарию (39:37), а в полуфинале - Израиль (45:44).

В финальном поединке украинская сборная уступила Казахстану со счетом 40:45.

Для Украины эта медаль стала первой за семь лет на чемпионатах мира в мужской командной шпаге. В 2019 году украинцы также стали серебряными призерами.

Отметим, что на ЧМ-2026 Украина завоевала вторую награду. Ранее Алина Полозюк взяла бронзу в индивидуальной женской рапире.

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