Свичкар стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию

Украинский шпажист выборол первое личное золото на мировом уровне.
Сегодня, 17:35       Автор: Игорь Мищук
Роман Свичкар / National Fencing Federation of Kazakhstan
Украинец Роман Свичкар стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию, который проходил в столице Казахстана Астане.

На пути к финалу 32-летний украинский шпажист одолел двух представителей Израиля Дов Бера Виленски (15:11) и Алона Сарида (15:11), шведа Йонатана Свенссона (15:10), в четвертьфинале прошел итальянца Маттео Галасси (12:11), а в полуфинале - бронзового призера Олимпиады-2024 и третьего номера мирового рейтинга египтянина Мохаммеда Эль-Сайеда(15:7).

В финальном поединке украинский действующий чемпион Европы встретился с двукратным бронзовым призером чемпионата мира Русланом Курбановым из Казахстана и одержал победу 15:12.

Свичкар впервые в карьере завоевал личное золото на этапе Кубка мира. В 2019 году украинец взял бронзу на этапе КМ в Берне.

Отметим, что в 2025 году Свичкар стал чемпионом Европы по фехтованию.

