"Свиньи, здесь вам не рады": В Грузии вспыхнули протесты из-за россиян на ЧМ-2025 по фехтованию

Во время чемпионата мира по фехтованию-2025 в столице Грузии Тбилиси вспыхнули протесты из-за допуска к соревнованиям так называемых "нейтральных" российских спортсменов.

Около четырех часов утра местные активисты пришли к гостинице, где размещаются представители страны-террориста, и запустили фейерверки, разбудив делегацию.

Также они развернули баннер с надписью: "Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут "Грады".

Днем местные жители и украинцы также собрались возле Олимпийского дворца спорта в Тбилиси, устроив протестные акции из-за присутствия россиян на соревнованиях.

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"Они фехтуют в Тбилиси и убивают в Украине", "Спорт вне политики? Скажите это тем, кто погиб на войне!", "Белый флаг у россии должен быть на поле боя, а не на фехтовальной дорожке чемпионата мира", - с такими лозунгами вышли протестующие, сообщает Федерация фехтования Украины.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Ранее Международная федерация фехтования допустила на ЧМ-2025 фехтовальщиков с так называемым "нейтральным" статусом, среди которых спортсмены с российскими воинскими званиями: майор София Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина.

Напомним, что на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси Украина завоевала уже три медали. Влада Харькова стала чемпионкой в соревнованиях шпажисток, а Никита Кошман и Алина Комащук - бронзовыми призерами в мужской шпаге и женской сабле соответственно.

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