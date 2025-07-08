"Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира

Украинка продемонстрировала, какой на самом деле "нейтральный" статус этих фехтовальщиц.

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан отреагировала на допуск на чемпионат мира-2025 по фехтованию в Тбилиси спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.

Прославленная украинка у себя в Instagram прокомментировала это решение Международной федерации фехтования (FIE) и проиллюстрировала суть так называемого "нейтрального" статуса этих представительниц страны-террориста.

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"Нейтральные" приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Отличная работа, федерация", - написала Харлан.

Напомним, что чемпионат мира-2025 по фехтованию пройдет с 22 по 26 июля.

Ранее сообщалось, что на юношеском чемпионате мира по фехтованию украинцы победили россиян, но остались недовольны действиями FIE.

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