"Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан отреагировала на допуск на чемпионат мира-2025 по фехтованию в Тбилиси спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.
Прославленная украинка у себя в Instagram прокомментировала это решение Международной федерации фехтования (FIE) и проиллюстрировала суть так называемого "нейтрального" статуса этих представительниц страны-террориста.
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"Нейтральные" приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Отличная работа, федерация", - написала Харлан.
Напомним, что чемпионат мира-2025 по фехтованию пройдет с 22 по 26 июля.
Ранее сообщалось, что на юношеском чемпионате мира по фехтованию украинцы победили россиян, но остались недовольны действиями FIE.
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