Всего 40 представителям стран-агрессоров разрешили показаться в цивилизованном окружении.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила так называемых нейтральных спортсменов к участию в чемпионате мира по фехтованию, который состоится в столице Грузии Тбилиси.

Разрешение выступить на мировом первенстве получили 40 представителей стран-агрессоров с российскими и белорусскими паспортами.

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В частности, в списке якобы "нейтралок", опубликованном на официальном сайте FIE, значатся спортсмены с российскими воинскими званиями: майор София Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина.

Великая также в 2024 году стала доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, а в апреле 2025 года была внесена Украиной в санкционный список сроком на десять лет.

Кроме того, FIE проигнорировала рекомендации МОК и допустила нейтральных спортсменов к участию в командных соревнованиях.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 26 июля.

Ранее сообщалось, что на юношеском чемпионате мира по фехтованию украинцы победили россиян, но остались недовольны действиями FIE.

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