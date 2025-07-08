iSport.ua
Русский Українська
Другие

"Нейтралок", среди которых майор армии РФ, пустили на чемпионат мира по фехтованию

Всего 40 представителям стран-агрессоров разрешили показаться в цивилизованном окружении.
Сегодня, 12:22       Автор: Игорь Мищук
София Великая / Getty Images
София Великая / Getty Images

Международная федерация фехтования (FIE) допустила так называемых нейтральных спортсменов к участию в чемпионате мира по фехтованию, который состоится в столице Грузии Тбилиси.

Разрешение выступить на мировом первенстве получили 40 представителей стран-агрессоров с российскими и белорусскими паспортами.

Читай также: Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата мира среди юниоров

В частности, в списке якобы "нейтралок", опубликованном на официальном сайте FIE, значатся спортсмены с российскими воинскими званиями: майор София Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина.

Великая также в 2024 году стала доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, а в апреле 2025 года была внесена Украиной в санкционный список сроком на десять лет.

Кроме того, FIE проигнорировала рекомендации МОК и допустила нейтральных спортсменов к участию в командных соревнованиях.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 26 июля.

Ранее сообщалось, что на юношеском чемпионате мира по фехтованию украинцы победили россиян, но остались недовольны действиями FIE.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование война с россией чемпионат мира по фехтованию

Статьи по теме

"Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира "Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира
Ломаченко нашел разные виды украинцев, отвечая на упреки за замалчивание российской агрессии Ломаченко нашел разные виды украинцев, отвечая на упреки за замалчивание российской агрессии
Российский клуб получил наказание за отказ рассчитаться с Мариуполем за футболиста-предателя Российский клуб получил наказание за отказ рассчитаться с Мариуполем за футболиста-предателя
Ювентус готов продать своего основного форварда за небольшие деньги Ювентус готов продать своего основного форварда за небольшие деньги

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Флуминенсе - Челси в полуфинале КЧМ-2025, старт квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Другие13:44
"Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира
Европа13:18
Ювентус готов продать своего основного форварда за небольшие деньги
Бокс12:59
"Давайте наделаем шума": Шелестюк отреагировал на победное возвращение в ринг
Другие12:22
"Нейтралок", среди которых майор армии РФ, пустили на чемпионат мира по фехтованию
Европа12:20
Рома Довбика продлит контракт с лидером команды
Другие страны11:29
Экс-звезда ПСЖ сменил клуб в Катаре
Бокс10:58
"Должен был приехать четыре года назад": Фьюри заявил о готовности посетить Россию
НБА10:32
Финалист НБА потерял звездного игрока на следующий сезон
Бокс09:59
"Все будут в шоке": Дюбуа заявил, что готов удивить в реванше с Усиком
Теннис09:35
Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK