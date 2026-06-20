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Украинские рапиристки завоевали историческую медаль на чемпионате Европы

Украинки стали бронзовыми призерками континентального первенства по фехтованию.
Сегодня, 21:18       Автор: Игорь Мищук
Украинки выбороли бронзу чемпионата Европы / FIE
Украинки выбороли бронзу чемпионата Европы / FIE

Украинские рапиристки стали призерками чемпионата Европы по фехтованию, который проходит во французском Антони.

Сборная Украины в составе Дарьи Миронюк, Алины Полозюк, Ольги Сопит и Кристины Петровой завоевала бронзу в командных соревнованиях в женской рапире.

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Украинки в 1/8 финала одолели Молдову (45:31), а в четвертьфинале победили Венгрию (45:39). Однако в полуфинале украинская команда уступила первому номеру мирового рейтинга и действующим чемпионкам Европы сборной Италии (22:45).

В напряженном поединке за третье место украинки взяли верх над бронзовым призером предыдущего чемпионата Европы сборной Испании (37:36).

Для Украины эта медаль стала первой в истории на континентальных первенствах в командных соревнованиях в женской рапире.

Напомним, ранее на чемпионате Европы-2026 в Антони Алина Комащук стала бронзовой призеркой в сабле, Ольга Сопит взяла золото в рапире, а мужская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях в шпаге.

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