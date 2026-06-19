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Мужская сборная Украины по фехтованию выиграла первую медаль за девять лет

"Сине-желтые" уверенно победили в бронзовом финале.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Мужская сборная Украины по фехтования завоевала медаль на Евро-2026.

"Сине-желтые" уверенно пробились в полуфинал турнира, где уступили сборной Франции.

Таким образом Украина попала в матч за бронзовые медали, где их ждала сборная Швейцарии.

Первым поединок провел Роман Свичкарь, который завершил его со счетом 2:2. А затем Никита Кошман провел уверенное выступление, доведя счет до 6:2.

Также преимущество над соперником удержал и Евгений Макиенко, а в затем сборная легко развила успех и выиграла поединок 44:31.

Таким образом мужская сборная Украины взяла бронзу по фкхтованию на шпаге на Евро-2026. Это первая медаль на шпаге для команды с 2017 года.

Ранее также Ольга Сопит выборола исторческое золото.

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