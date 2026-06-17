Ольга Сопит выборола историческое золото чемпионата Европы по фехтованию

Эта медаль высшей пробы на Евро стала первой для Украины в женской рапире.

Украинка Ольга Сопит стала триумфаторкой чемпионата Европы-2026 по фехтованию, который проходит во французском Антони.

Украинская спортсменка завоевала золотую медаль в соревновании рапиристок.

На групповом этапе украинка выиграла четыре из шести боев, после чего в первых раундах плей-офф поочередно прошла Лилли Марию Бругер из Австрии (14:7) и Марту Якубовску из Польши (15:7).

В четвертьфинале состоялось украинское противостояние, в котором Сопит в напряженном поединке взяла верх над соотечественницей Дарьей Миронюк (12:11). В полуфинале украинская рапиристка одолела бронзовую призерку предыдущего чемпионата Европы испанку Марию Марино (15:8).

В финальной схватке Сопит встретилась с олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира и 15-кратной победительницей чемпионатов Европы Арианной Эрриго из Италии и одержала победу со счетом 15:8.

Это золото стало первым в истории Украины на чемпионатах Европы в женской рапире, а для Сопит награда стала дебютной на взрослых континентальных первенствах.

Напомним, ранее призеркой чемпионата Европы-2026 стала Алина Комащук.

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