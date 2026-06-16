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Комащук выиграла медаль на чемпионате Европы

Украинка взяла бронзу.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Алина Комащук / Getty Images
Алина Комащук / Getty Images

Украинская фехтовальщица Алина Комащук взяла медаль на Евро-2026.

Спортсменка уверенно дошла до полуфинала соревнований, победив всех соперниц с одинаковым счетом 15:11.

А в полуфинале сошлась с испанкой Люсией Мартин-Португес, которая довольно легко справилась с Комащук 15:7.

Таким образом украинка завершила Евро с бронзовой медалью, которая стала для нее седьмой на этом турнире. Но лишь вторая личная, после прошлогоднего серебра.

Ранее также медаль Украина заработала несколько медалей в Континентальном туре.

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