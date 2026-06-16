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Кохан взял золото Континентального тура

Украинцы в целом хорошо выступили в Йыхви.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский легкоатлет Михаил Кохан выиграл очередную медаль на международных соревнованиях.

В эстонском Йыхви прошли соревнования бронзового уровня Континентального тура.

В секторе метания молота Кохан показал лучший результат в своей последней попытке - 79.22 м. Это хватило, чтобы обойти ближайшего соперника на 0.2 м.

Отметим, что для украинского метателя молота это уже третья медаль в текущем сезоне.

Также в секторе прыжком с шестом золото взяла украинка Ольга Бельченко и серебро Александр Онуфриев. В секторе бега на 100м еще одно серебро принесла Украине Диана Гончаренко.

Ранее также Людмила Лузан выборола четыре медали на Евро-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Кохан

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