Людмила Лузан взяла четвёртое золото на Евро-2026

Людмила Лузан завоевала четвёртое золото на Евро-2026 по гребле на байдарках и каноэ.

Лузан в паре с Анастасией Рыбачок выиграла заезд на байдарке-двойке на дистанции 500 метров, которая входит в олимпийскую программу.

Тем самым украинка завоевала четвёртую золотую медаль на чемпионате Европы‑2026, пишет Суспільне Спорт.

Добавим, что Лузан выиграла четыре золота в пяти гонках, проведя свой самый успешный чемпионат Европы в карьере.

Тем временем в волейболе Украина уступила Польше на тай-брейке в Лиге наций.

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