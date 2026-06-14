Украина уступила Польше на тай-брейке в Лиге наций

В воскресенье, 14 июня, сборная Украины провела матч против действующего чемпиона Лиги наций по волейболу - сборной Польши.

Украина активно вошла в матч с Польшей: с первых розыгрышей задав высокий темп за счёт агрессивной подачи, надёжной игры на блоке и удачных действий Тупчия и Янчука.

Такой темп игры продолжился и во втором сете. "Сине-жёлтые", пользуясь ошибками соперника, эффективно реализовывали брейковые розыгрыши. Однако по ходу встречи инициатива постепенно перешла к польской команде.

Подача и блок у действующего чемпиона стали действовать стабильнее, тогда как украинцы начали чаще ошибаться. В решающих эпизодах Польша сумела перехватить контроль над игрой, и в концовке соперник оказался сильнее.

Лига наций. Основной раунд

Украина - Польша 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 21:25, 11:15)

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