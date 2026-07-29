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Футбол

Бавария готовит новый контракт для своей звезды

Мюнхенцы хотят сохранить Харри Кейна.
Сегодня, 11:55       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария готовится начать переговоры с Харри Кейном, пишет Фабрицио Романо.

Мюнхенский клуб намерен сохранить форварда, а потому предложит ему новый контракт.

Напомним, что у 33-летнего Кейна действующее соглашение заканчивается следующим летом.

Мюнхенцы не намерены тянуть со сделкой, а потому уже в августе предложат Кейну остаться в клубе.

Ранее также сообщалось, что Реал готовит очередной трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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