Кейн определился с будущим

Нападающий мюнхенской Баварии Харри Кейн сделал карьерный выбор. Бомбардир решил продлить контракт с немецким грандом, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Англичанин в шаге от пролонгации договора до лета 2028 года. Действующее соглашение Кейна с Баварией рассчитано до конца сезона 2026/27. В новом контракте стороны предусмотрят опцию пролонгации еще на год.

Кейн перебрался в Мюнхен летом 2023-го. В нынешней кампании форвард провел 28 матчей во всех турнирах, в которых оформил 32 гола. В сезоне 2023/24 он завоевал Золотую бутсу.

К слову, бельгийский Андерлехт переманил из чемпионата Турции украинца Даниила Сикана.

