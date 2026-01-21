iSport.ua
Кейн определился с будущим

Форвард вряд ли вернется на Альбион.
Сегодня, 18:25       Автор: Антон Федорцив
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий мюнхенской Баварии Харри Кейн сделал карьерный выбор. Бомбардир решил продлить контракт с немецким грандом, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Англичанин в шаге от пролонгации договора до лета 2028 года. Действующее соглашение Кейна с Баварией рассчитано до конца сезона 2026/27. В новом контракте стороны предусмотрят опцию пролонгации еще на год.

Кейн перебрался в Мюнхен летом 2023-го. В нынешней кампании форвард провел 28 матчей во всех турнирах, в которых оформил 32 гола. В сезоне 2023/24 он завоевал Золотую бутсу.

К слову, бельгийский Андерлехт переманил из чемпионата Турции украинца Даниила Сикана.

