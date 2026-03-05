Бавария потеряла Кейна на ближайший матч Бундеслиги
Нападающий Баварии Гарри Кейн не поможет своей команде в ближайшем матче Бундеслиги.
Как сообщает Bayern & Germany, 32-летний футболист из-за травмы икроножной мышцы пропустит поединок 25-го тура чемпионата против менхенгладбахской Боруссии, который состоится в пятницу, 6 марта.
Английский форвард получил повреждение во время предыдущего матча с дортмундской Боруссией (3:2) и пропустил тренировку команды во вторник. Позже игрок заверил, что травма не является серьезной, и возобновил занятия на следующий день, однако пока не готов вернуться на поле.
Ожидается, что нападающий полностью восстановится к предстоящему поединку 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится во вторник, 10 марта.
В нынешнем сезоне Кейн отличился 45 голами и пятью результативными передачами в 37 матчах Баварии во всех турнирах.
