Бавария потеряла Кейна на ближайший матч Бундеслиги

Нападающий Баварии Гарри Кейн не поможет своей команде в ближайшем матче Бундеслиги.

Как сообщает Bayern & Germany, 32-летний футболист из-за травмы икроножной мышцы пропустит поединок 25-го тура чемпионата против менхенгладбахской Боруссии, который состоится в пятницу, 6 марта.

Английский форвард получил повреждение во время предыдущего матча с дортмундской Боруссией (3:2) и пропустил тренировку команды во вторник. Позже игрок заверил, что травма не является серьезной, и возобновил занятия на следующий день, однако пока не готов вернуться на поле.

Ожидается, что нападающий полностью восстановится к предстоящему поединку 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится во вторник, 10 марта.

В нынешнем сезоне Кейн отличился 45 голами и пятью результативными передачами в 37 матчах Баварии во всех турнирах.

