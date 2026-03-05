iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария потеряла Кейна на ближайший матч Бундеслиги

Английский бомбардир мюнхенцев получил небольшое повреждение.
Сегодня, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Гарри Кейн не поможет своей команде в ближайшем матче Бундеслиги.

Как сообщает Bayern & Germany, 32-летний футболист из-за травмы икроножной мышцы пропустит поединок 25-го тура чемпионата против менхенгладбахской Боруссии, который состоится в пятницу, 6 марта.

Читай также: Бавария пролонгировала опытного нападающего

Английский форвард получил повреждение во время предыдущего матча с дортмундской Боруссией (3:2) и пропустил тренировку команды во вторник. Позже игрок заверил, что травма не является серьезной, и возобновил занятия на следующий день, однако пока не готов вернуться на поле.

Ожидается, что нападающий полностью восстановится к предстоящему поединку 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится во вторник, 10 марта.

В нынешнем сезоне Кейн отличился 45 голами и пятью результативными передачами в 37 матчах Баварии во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кейн покорил гроссмейстерский бомбардирский рубеж.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига чемпионат Германии Гарри Кейн

Статьи по теме

Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Флориан Плеттенберг опроверг слухи о переходе Кейна в топ-клуб Ла Лиги Флориан Плеттенберг опроверг слухи о переходе Кейна в топ-клуб Ла Лиги
Бавария с дублем Кейна одолела дома Айнтрахт Бавария с дублем Кейна одолела дома Айнтрахт
Хавбек ПСЖ включил себя в число лучших игроков в мире Хавбек ПСЖ включил себя в число лучших игроков в мире

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: поединок АПЛ, кубковые матчи в Украине и Франции
просмотров

Последние новости

Европа18:33
Хавбек ПСЖ включил себя в число лучших игроков в мире
Другое18:08
Женская сборная Украины по гандболу выирала матч отбора Евро-26
Формула 117:45
Гран-при Австралии: сезон-2026 стартует уже в этот уикэнд
Европа17:32
Экс-тренера Шахтера уволили из клуба спустя пару месяцев
Формула 116:55
Ферстаппен: Мне все равно, чем управлять
Европа15:55
Бавария потеряла Кейна на ближайший матч Бундеслиги
Украина15:30
Кубок Украины: Металлист 1925 выбил Локомотив из турнира на пути в полуфинал
Украина15:08
Металлист 1925 остановил Локомотив в Кубке Украины
Бокс14:52
"Особые условия": Экс-промоутер Усика объяснил, почему бой с Верховеном будет титульным
Теннис14:28
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK