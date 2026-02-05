iSport.ua
Бавария пролонгировала опытного нападающего

Немецкий гранд сохранил многократного чемпиона.
5 февраля, 17:22       Автор: Антон Федорцив
Серж Гнабри / Getty Images
Серж Гнабри / Getty Images

Универсал атаки Серж Гнабри определился с будущим. Нападающий продлил контракт с мюнхенской Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

Новый договор рассчитан до лета 2028 года. Предыдущее соглашение с "ротен" действовало до конца сезона. К Баварии он присоединился еще в 2017 году.

В нынешнем сезоне Гнабри провел 26 поединков во всех турнирах, в которых оформил 7 мячей и 8 ассистов. Немец выходит на позициях вингера, оттянутого нападающего и даже атакующего хавбека.

К слову, бременский Вердер уволил главного тренера после полосы неудач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Серж Гнабри

