Бавария пролонгировала опытного нападающего

Универсал атаки Серж Гнабри определился с будущим. Нападающий продлил контракт с мюнхенской Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

Новый договор рассчитан до лета 2028 года. Предыдущее соглашение с "ротен" действовало до конца сезона. К Баварии он присоединился еще в 2017 году.

В нынешнем сезоне Гнабри провел 26 поединков во всех турнирах, в которых оформил 7 мячей и 8 ассистов. Немец выходит на позициях вингера, оттянутого нападающего и даже атакующего хавбека.

К слову, бременский Вердер уволил главного тренера после полосы неудач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!