Олейникова прошла в первый в карьере полуфинал

Украинка также впервые обыграла представительницу топ-50 рейтинга.
5 февраля, 16:37       Автор: Андрей Безуглый
Александра Олейникова / Getty Images
Александра Олейникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олейникова впервые в карьере сумела пробиться в полуфинал турнира WTA.

Украинка сумела обыграть в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке китаянку Ван Синьюй.

Встреча продлилась два часа, за которые Олейникова уверенно обыграла оппонентку в двух местах 6:4, 6:4.

Для Александры Олейниковой предстоящий полуфинал станет первым в карьере на уровне турниров WTA. В тому же спортсменка установила ещё одно личное достижение: впервые обыграла представительницу топ-50 рейтинга.

Соперницей украинки в полуфинале станет победительница пары Эмма Радукану - Майя Хвалинска.

