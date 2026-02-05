Олейникова прошла в первый в карьере полуфинал

Украинская теннисистка Александра Олейникова впервые в карьере сумела пробиться в полуфинал турнира WTA.

Украинка сумела обыграть в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке китаянку Ван Синьюй.

Встреча продлилась два часа, за которые Олейникова уверенно обыграла оппонентку в двух местах 6:4, 6:4.

Для Александры Олейниковой предстоящий полуфинал станет первым в карьере на уровне турниров WTA. В тому же спортсменка установила ещё одно личное достижение: впервые обыграла представительницу топ-50 рейтинга.

Соперницей украинки в полуфинале станет победительница пары Эмма Радукану - Майя Хвалинска.

