Олийникова уступила действующей чемпионке Australian Open на старте турнира

В ночь на вторник, 20 января, украинка Александра Олийникова (№92 WTA) провела свой матч стартового раунда Australian Open-2026.

В первом круге соревнований украинская дебютантка турниров на уровне Большого шлема навязала борьбу, но все же уступила в двух сетах девятой ракетке мира и действующей победительнице австралийского мейджора Мэдисон Киз из США.

В первом сете Олийникова сходу сделала счет 4:0 в свою пользу, но растеряла преимущество, а на тай-брейке украинка вела 4-0 и 5-2, но в итоге партия осталась за соперницей. Второй сет уверенно забрала американская теннисистка - 6:1.

За матч Олийникова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку, сделала три брейка и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Всего соперницы провели на корте 1 час 40 минут.

Australian Open

Первый круг

Александра Олийникова (Украина) - Мэдисон Киз (США, 9) 6:7(6), 1:6

