iSport.ua
Русский Українська

Олийникова уступила действующей чемпионке Australian Open на старте турнира

Украинская дебютантка завершила выступления после первого раунда.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Александра Олийникова / Getty Images
Александра Олийникова / Getty Images

В ночь на вторник, 20 января, украинка Александра Олийникова (№92 WTA) провела свой матч стартового раунда Australian Open-2026.

В первом круге соревнований украинская дебютантка турниров на уровне Большого шлема навязала борьбу, но все же уступила в двух сетах девятой ракетке мира и действующей победительнице австралийского мейджора Мэдисон Киз из США.

Читай также: Свитолина узнала имя соперницы во втором раунде Australia Open

В первом сете Олийникова сходу сделала счет 4:0 в свою пользу, но растеряла преимущество, а на тай-брейке украинка вела 4-0 и 5-2, но в итоге партия осталась за соперницей. Второй сет уверенно забрала американская теннисистка - 6:1.

За матч Олийникова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку, сделала три брейка и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Всего соперницы провели на корте 1 час 40 минут.

Australian Open
Первый круг

Александра Олийникова (Украина) - Мэдисон Киз (США, 9) 6:7(6), 1:6

Ранее сообщалось, что украинка Юлия Стародубцева обидно проиграла в первом раунде Australian Open-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Мэдисон Киз Александра Олейникова

Статьи по теме

Калинина не смогла преодолеть первый круг Australian Open Калинина не смогла преодолеть первый круг Australian Open
"Не смогу продолжить": Костюк рассказала, что помешало успешно стартовать на Australian Open "Не смогу продолжить": Костюк рассказала, что помешало успешно стартовать на Australian Open
Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open
Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open Свитолина, Костюк и другие получили первых соперниц на Australian Open

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Лига чемпионов возвращается - матчи Манчестер Сити, Реала, ПСЖ, Интер - Арсенал
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:45
Лига чемпионов: Интер будет противостоять Арсеналу, Реал встретится с Монако, ПСЖ сыграет со Спортингом
НБА10:20
НБА: Юта с Михайлюком уступила Сан-Антонио, Детройт одержал победу над Бостоном
НХЛ09:35
НХЛ: Колорадо одолел Вашингтон, Флорида проиграла Сан-Хосе, победы Каролины и Питтсбурга
Теннис08:50
Калинина проиграла в первом раунде Australian Open-2026
Теннис08:29
Калинина не смогла преодолеть первый круг Australian Open
Теннис07:58
Олийникова уступила действующей чемпионке Australian Open на старте турнира
Европа07:20
Футбол сегодня: Лига чемпионов возвращается - матчи Манчестер Сити, Реала, ПСЖ, Интер - Арсенал
Вчера, 23:53
Европа23:53
Довбик пропустит решающие матчи Украины в квалификации ЧМ-2026
Европа23:35
Барселона уже ищет тренера, который заменит Флика
ЧМ-202623:10
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK