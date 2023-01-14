Australian Open-2023 (WTA): расписание и результаты матчей
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн Парк.
Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 16 – 29 января 2023 года
Призовой фонд: 76,5 миллионов долларов США
Действующая чемпионка: Эшли Барти (Австралия)
Украина на AO: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катерина Байндль, Леся Цуренко (вышла в основную сетку через квалификацию)
Вашему вниманию расписание и результаты матчей основной сетки Australian Open 2023
Первый круг
Понедельник, 16 января
Бьянка Андрееску (Канада) - Марта Боузкова (Чехия)
Кристина Букса (Испания) - Ева Лис (Германия)
Анна Калинская (нейтральный статус) - Даниэль Коллинз (США)
Марта Костюк (Украина) - Аманда Анисимова (США)
Кристина Кучова (Словакия) - Диана Шнайдер (нейтральный статус)
Джессика Пегула (США) - Жаклин Кристиан (Румыния)
Эмма Радукану (Великобритания) - Тамара Корпач (Германия)
Катержина Синяков (Чехия) - Кори Гауфф (США)
Талия Гибсон (Австралия) - Клара Бюрель (Франция)
Юань Юэ (Китай) - Мария Саккари (Греция)
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) - Петра Квитова (Чехия)
Коко Вандевеге (США) - Ангелина Калинина (Украина)
Бернарда Пера (Хорватия) - Моюка Учижима (Япония)
Камила Рахимова (нейтральный статус) - Катерина Байндль (Украина)
Бренда Фругвиртова (Чехия) - Александра Соснович (нейтральный статус)
Леся Цуренко (Украина) - Каролина Мухова (Чехия)
Анна Бондарь (Венгрия) - Ана Богдан (Румыния)
Софья Кенин (США) - Виктория Азаренко (нейтральный статус)
Барбора Крейчикова (Чехия) - Сара Бейлек (Чехия)
Чжэн Циньвэнь (Китай) - Далма Галфи (Венгрия)
Чжу Линь (Китай) - Ребекка Марино (Канада)
Даяна Ястремская (Украина) - Елена Остапенко (Латвия)
Панна Удварди (Венгрия) - Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)
Лаура Пигосси (Бразилия) - Кэти Макнелли (США)
Ван Синью (Китай) - Сторм Сандерс (Австралия)
Елена Рыбакина (Казахстан) - Элизабетта Коччаретто (Италия)
Хиль Белен Тайхман (Швейцария) - Хэрриет Дарт (Великобритания)
Катя Юван (Словения) - Селена Яничевич (Франция)
Леоля Жанжан (Франция) - Надя Подороска (Аргентина)
Ига Швентек (Польша) - Юле Нимайер (Германия)
Мэддисон Киз (США) - Анна Блинкова (нейтральный статус)
Вторник, 17 января
Исалин Бонавентюр (Бельгия) - Екатерина Александрова (нейтральный статус)
Кайя Канепи (Эстония) - Кимберли Биррелл (Австралия)
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элисе Мертенс (Бельгия)
Анастасия Павлюченкова (нейтральный статус) - Камила Джорджи (Италия)
Диан Парри (Франция) - Тэйлор Таунсенд (США)
Арина Соболенко (нейтральный статус) - Тереза Мартинцова (Чехия)
Мартина Тревизан (Италия) - Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
Лейла Фернандес (Канада) - Ализе Корне (Франция)
Арианне Хартоно (Нидерланды) - Шелби Роджерс (США)
Сюий Ван (Китай) - Каролина Плишкова (Чехия)
Кэти Волынец (США) - Евгения Родина (нейтральный статус)
Кетрин Себов (Канада) - Каролин Гарсия (Франция)
Линда Фрухвиртова (Чехия) - Джейми Форлис (Австралия)
Донна Векич (Чехия) - Оксана Селехметьева (нейтральный статус)
Лорен Дэвис (США) - Данка Ковинчич (Черногория)
Анетт Контавейт (Эстония) - Юлия Грабер (Австрия)
Лючия Бронцетти (Италия) - Лаура Зигемунд (Германия)
Сорана Кырстя (Румыния) - Юлия Путинцева (Казахстан)
Петра Мартич (Хорватия) - Виктория Голубич (Швейцария)
Ясмине Паолини (Италия) - Людмила Самсонова (нейтральный статус)
Марина Заневская (Бельгия) - Вероника Кудерметова (нейтральный статус)
Лукреция Стефанини (Италия) - Татьяна Мария (Германия)
Чжан Шуай (Китай) - Патрисия-Мария Циг (Румыния)
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) - Магда Линетт (Польша)
Клэр Лю (США) - Мэдисон Бренгл (США)
Ирина Бегу (Румыния) - Чжэн Сайсай (Китай)
Дарья Касаткина (нейтральный статус) - Варвара Грачева (нейтральный статус)
Элисон Риск (США) - Маркета Вондроушова (Чехия)
Слоан Стивенс (США) - Анастасия Потапова (нейтральный статус)
Беатрис Хадад-Майя (Бразилия) - Нурия Парризас-Диас (Испания)
Тамара Зиданшек (Словения) - Онс Жабер (Тунис)
Виктория Томова (Болгария) - Белинда Бенчич (Швейцария)