Australian Open-2023 (WTA): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию результаты и расписание матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, который проводится в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса Мельбурн Парк.

Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 16 – 29 января 2023 года

Призовой фонд: 76,5 миллионов долларов США

Действующая чемпионка: Эшли Барти (Австралия)

Украина на AO: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катерина Байндль, Леся Цуренко (вышла в основную сетку через квалификацию)

Вашему вниманию расписание и результаты матчей основной сетки Australian Open 2023

Первый круг

Понедельник, 16 января

Бьянка Андрееску (Канада) - Марта Боузкова (Чехия)

Кристина Букса (Испания) - Ева Лис (Германия)

Анна Калинская (нейтральный статус) - Даниэль Коллинз (США)

Марта Костюк (Украина) - Аманда Анисимова (США)

Кристина Кучова (Словакия) - Диана Шнайдер (нейтральный статус)

Джессика Пегула (США) - Жаклин Кристиан (Румыния)

Эмма Радукану (Великобритания) - Тамара Корпач (Германия)

Катержина Синяков (Чехия) - Кори Гауфф (США)

Талия Гибсон (Австралия) - Клара Бюрель (Франция)

Юань Юэ (Китай) - Мария Саккари (Греция)

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) - Петра Квитова (Чехия)

Коко Вандевеге (США) - Ангелина Калинина (Украина)

Бернарда Пера (Хорватия) - Моюка Учижима (Япония)

Камила Рахимова (нейтральный статус) - Катерина Байндль (Украина)

Бренда Фругвиртова (Чехия) - Александра Соснович (нейтральный статус)

Леся Цуренко (Украина) - Каролина Мухова (Чехия)

Анна Бондарь (Венгрия) - Ана Богдан (Румыния)

Софья Кенин (США) - Виктория Азаренко (нейтральный статус)

Барбора Крейчикова (Чехия) - Сара Бейлек (Чехия)

Чжэн Циньвэнь (Китай) - Далма Галфи (Венгрия)

Чжу Линь (Китай) - Ребекка Марино (Канада)

Даяна Ястремская (Украина) - Елена Остапенко (Латвия)

Панна Удварди (Венгрия) - Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)

Лаура Пигосси (Бразилия) - Кэти Макнелли (США)

Ван Синью (Китай) - Сторм Сандерс (Австралия)

Елена Рыбакина (Казахстан) - Элизабетта Коччаретто (Италия)

Хиль Белен Тайхман (Швейцария) - Хэрриет Дарт (Великобритания)

Катя Юван (Словения) - Селена Яничевич (Франция)

Леоля Жанжан (Франция) - Надя Подороска (Аргентина)

Ига Швентек (Польша) - Юле Нимайер (Германия)

Мэддисон Киз (США) - Анна Блинкова (нейтральный статус)

Вторник, 17 января

Исалин Бонавентюр (Бельгия) - Екатерина Александрова (нейтральный статус)

Кайя Канепи (Эстония) - Кимберли Биррелл (Австралия)

Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элисе Мертенс (Бельгия)

Анастасия Павлюченкова (нейтральный статус) - Камила Джорджи (Италия)

Диан Парри (Франция) - Тэйлор Таунсенд (США)

Арина Соболенко (нейтральный статус) - Тереза Мартинцова (Чехия)

Мартина Тревизан (Италия) - Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

Лейла Фернандес (Канада) - Ализе Корне (Франция)

Арианне Хартоно (Нидерланды) - Шелби Роджерс (США)

Сюий Ван (Китай) - Каролина Плишкова (Чехия)

Кэти Волынец (США) - Евгения Родина (нейтральный статус)

Кетрин Себов (Канада) - Каролин Гарсия (Франция)

Линда Фрухвиртова (Чехия) - Джейми Форлис (Австралия)

Донна Векич (Чехия) - Оксана Селехметьева (нейтральный статус)

Лорен Дэвис (США) - Данка Ковинчич (Черногория)

Анетт Контавейт (Эстония) - Юлия Грабер (Австрия)

Лючия Бронцетти (Италия) - Лаура Зигемунд (Германия)

Сорана Кырстя (Румыния) - Юлия Путинцева (Казахстан)

Петра Мартич (Хорватия) - Виктория Голубич (Швейцария)

Ясмине Паолини (Италия) - Людмила Самсонова (нейтральный статус)

Марина Заневская (Бельгия) - Вероника Кудерметова (нейтральный статус)

Лукреция Стефанини (Италия) - Татьяна Мария (Германия)

Чжан Шуай (Китай) - Патрисия-Мария Циг (Румыния)

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) - Магда Линетт (Польша)

Клэр Лю (США) - Мэдисон Бренгл (США)

Ирина Бегу (Румыния) - Чжэн Сайсай (Китай)

Дарья Касаткина (нейтральный статус) - Варвара Грачева (нейтральный статус)

Элисон Риск (США) - Маркета Вондроушова (Чехия)

Слоан Стивенс (США) - Анастасия Потапова (нейтральный статус)

Беатрис Хадад-Майя (Бразилия) - Нурия Парризас-Диас (Испания)

Тамара Зиданшек (Словения) - Онс Жабер (Тунис)

Виктория Томова (Болгария) - Белинда Бенчич (Швейцария)