Киз стала чемпионкой Australian Open, победив в финале Сабаленко
В субботу, 25 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись беларуска Арина Сабаленко (WTA №1) и Мэдисон Киз (WTA №14) из США.
Первый сет прошел под диктовку Киз, которая до этого выбила украинку Элину Свитолину. Мэдисон позволила Арине выиграть всего три гейма за сет.
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Во второй партии американа дважды проиграла на своей подачи, что повлияло на исход сета - 2:6.
Победительница финала определилась в третем сете. Девушки показывали уверенную игру, но до тай-брейка. Именно там Киз одолела Сабаленко и стала чемпионкой Australian Open.
Australian Open.
Финал, Женщины.
Арина Сабаленко - Мэдисон Киз (США) – 3:6, 6:2, 5:7
MADI’S MAIDEN MAJOR UNLOCKED 🔓 🏆#AO2025 pic.twitter.com/fwDSauL0Gb— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2025
Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Сабаленко сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок. На счету Киз шесть эйсов и ноль двойных ошибок.
Отметим, что беларуска становилась чемпионкой Australian Open в 2023 и 2024 годах.
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