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Киз стала чемпионкой Australian Open, победив в финале Сабаленко

Американка впервые в карьере выиграла турнир Большего шлема.
Сегодня, 12:52
Мэдисон Киз / Getty Images
Мэдисон Киз / Getty Images

В субботу, 25 января, состоялся финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись беларуска Арина Сабаленко (WTA №1) и Мэдисон Киз (WTA №14) из США.

Первый сет прошел под диктовку Киз, которая до этого выбила украинку Элину Свитолину. Мэдисон позволила Арине выиграть всего три гейма за сет.

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Во второй партии американа дважды проиграла на своей подачи, что повлияло на исход сета - 2:6.

Победительница финала определилась в третем сете. Девушки показывали уверенную игру, но до тай-брейка. Именно там Киз одолела Сабаленко и стала чемпионкой Australian Open.

Australian Open. 
Финал, Женщины.

Арина Сабаленко - Мэдисон Киз (США) – 3:6, 6:2, 5:7

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Сабаленко сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок. На счету Киз шесть эйсов и ноль двойных ошибок.

Отметим, что беларуска становилась чемпионкой Australian Open в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что Украина узнала соперников в группе квалификации Билли Джин Кинг-2025.

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