Украина узнала соперников в группе квалификации Билли Джин Кинг-2025

Наша команда сыграет с Польшей и Швейцарией.

Состоялась жереьевка групп на квалификации Билли Джин Кинг-2025.

Восемнадцать сборных были распределены в шесть групп по три команды в каждой. Из группы выйдет только одна команда. Сборная Италии квалифицировалась автоматически, как победитель прошлого турнира, а Китай - как хозяин турнира.

Сборная Украины попала в группу Е, где сыграет с Польшей и Швейцарией. Матчи состоятся в Польше 7-13 апреля.

Жеребьевка Билли Джин Кинг-2025

Группа А

Канада

Румыния

Япония

Группа B

Чехия

Испания

Бразилия

Группа С

Словакия

США

Дания

Группа D

Австралия

Казахстан

Колумбия

Группа Е

Польша

Швейцария

Украина

Группа F

Британия

Германия

Нидерланды

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