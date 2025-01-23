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Украина узнала соперников в группе квалификации Билли Джин Кинг-2025

Наша команда сыграет с Польшей и Швейцарией.
Сегодня, 18:20
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Состоялась жереьевка групп на квалификации Билли Джин Кинг-2025.

Восемнадцать сборных были распределены в шесть групп по три команды в каждой. Из группы выйдет только одна команда. Сборная Италии квалифицировалась автоматически, как победитель прошлого турнира, а Китай - как хозяин турнира.

Сборная Украины попала в группу Е, где сыграет с Польшей и Швейцарией. Матчи состоятся в Польше 7-13 апреля.

Жеребьевка Билли Джин Кинг-2025

Группа А

  • Канада
  • Румыния
  • Япония

Группа B

  • Чехия
  • Испания
  • Бразилия

Группа С

  • Словакия
  • США
  • Дания

Группа D

  • Австралия
  • Казахстан
  • Колумбия

Группа Е

  • Польша 
  • Швейцария
  • Украина

Группа F

  • Британия
  • Германия
  • Нидерланды

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