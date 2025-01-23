Украина узнала соперников в группе квалификации Билли Джин Кинг-2025
Наша команда сыграет с Польшей и Швейцарией.
Состоялась жереьевка групп на квалификации Билли Джин Кинг-2025.
Восемнадцать сборных были распределены в шесть групп по три команды в каждой. Из группы выйдет только одна команда. Сборная Италии квалифицировалась автоматически, как победитель прошлого турнира, а Китай - как хозяин турнира.
Сборная Украины попала в группу Е, где сыграет с Польшей и Швейцарией. Матчи состоятся в Польше 7-13 апреля.
Жеребьевка Билли Джин Кинг-2025
Группа А
- Канада
- Румыния
- Япония
Группа B
- Чехия
- Испания
- Бразилия
Группа С
- Словакия
- США
- Дания
Группа D
- Австралия
- Казахстан
- Колумбия
Группа Е
- Польша
- Швейцария
- Украина
Группа F
- Британия
- Германия
- Нидерланды
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