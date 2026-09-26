Украина впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
В субботу, 26 сентября, в китайском Шеньчжене состоялось матчевое противостояние между Украиной и Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026.
После победы Ангелины Калининой в стартовом матче Элина Свитолина во втором одиночном поединке закрыла противостояние и вывела украинскую сборную в финал турнира.
Читай также: Калинина вывела Украину вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с Италией
Первая ракетка Украины в своем матче встречалась с Жасмин Паолини и в двух сетах одержала уверенную победу над итальянской соперницей со счетом 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. Свитолина за игру дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.
Кубок Билли Джин Кинг-2026
Полуфинал
Тайра Катерина Грант (Италия) - Ангелина Калинина (Украина) 3:6, 4:6
Жасмин Паолини (Италия) - Элина Свитолина (Украина) 2:6, 2:6
Италия - Украина 0:2
Третий парный матч, на который были заявлены Ангелина Калинина и Людмила Киченок против Сары Эррани и Жасмин Паолини, для определения победителя не понадобился
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!