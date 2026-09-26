Украина впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина во втором матче закрыла полуфинальное противостояние с Италией.

В субботу, 26 сентября, в китайском Шеньчжене состоялось матчевое противостояние между Украиной и Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026.

После победы Ангелины Калининой в стартовом матче Элина Свитолина во втором одиночном поединке закрыла противостояние и вывела украинскую сборную в финал турнира.

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Первая ракетка Украины в своем матче встречалась с Жасмин Паолини и в двух сетах одержала уверенную победу над итальянской соперницей со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. Свитолина за игру дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

Кубок Билли Джин Кинг-2026

Полуфинал

Тайра Катерина Грант (Италия) - Ангелина Калинина (Украина) 3:6, 4:6

Жасмин Паолини (Италия) - Элина Свитолина (Украина) 2:6, 2:6

Италия - Украина 0:2

Третий парный матч, на который были заявлены Ангелина Калинина и Людмила Киченок против Сары Эррани и Жасмин Паолини, для определения победителя не понадобился

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