iSport.ua
Русский Українська

Украина впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Элина Свитолина во втором матче закрыла полуфинальное противостояние с Италией.
Сегодня, 15:20       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В субботу, 26 сентября, в китайском Шеньчжене состоялось матчевое противостояние между Украиной и Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2026.

После победы Ангелины Калининой в стартовом матче Элина Свитолина во втором одиночном поединке закрыла противостояние и вывела украинскую сборную в финал турнира.

Читай также: Калинина вывела Украину вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с Италией

Первая ракетка Украины в своем матче встречалась с Жасмин Паолини и в двух сетах одержала уверенную победу над итальянской соперницей со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. Свитолина за игру дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

Кубок Билли Джин Кинг-2026
Полуфинал

Тайра Катерина Грант (Италия) - Ангелина Калинина (Украина) 3:6, 4:6

Жасмин Паолини (Италия) - Элина Свитолина (Украина) 2:6, 2:6

Италия - Украина 0:2

Третий парный матч, на который были заявлены Ангелина Калинина и Людмила Киченок против Сары Эррани и Жасмин Паолини, для определения победителя не понадобился

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина кубок билли джин кинг

Статьи по теме

Калинина вывела Украину вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с Италией Калинина вывела Украину вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с Италией
Украинки получили соперниц в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Украинки получили соперниц в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
"Она сегодня играла невероятно": Свитолина — о поражении в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг "Она сегодня играла невероятно": Свитолина — о поражении в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Украина обыграла Бельгию и второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Украина обыграла Бельгию и второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: Англия - Испания, Чехия - Хорватия и другие матчи Лиги наций, поединок молодежной сборной Украины
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Теннис15:20
Украина впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Футзал15:00
Экстра-лига по футзалу: Сокол уступил СкайАп, Авалон победил Ураган, ХИТ сыграет с Сухой Балкой
Бокс14:35
"Джошуа - это разминка": Фьюри назвал главный бой, на который хочет выйти
Теннис13:59
Калинина вывела Украину вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с Италией
Лига наций13:31
Сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной
Бокс12:53
"Кто меня остановит?": Дэйна Уайт высказался о своем участии в организации боя Фьюри - Джошуа
Лига наций11:59
Мбаппе покинет расположение сборной Франции из-за травмы
Бокс11:40
"Трусливые ублюдки": Фьюри гневно отреагировал на возможную отмену боя с Джошуа
Лига наций10:59
"Мы создали больше моментов": Тренер сборной Венгрии озвучил причину поражения от Украины
Бокс10:30
Бой Фьюри - Джошуа оказался на грани срыва
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK