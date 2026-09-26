"Кто меня остановит?": Дэйна Уайт высказался о своем участии в организации боя Фьюри - Джошуа

Глава Zuffa Boxing не собирается отказываться от своей роли, несмотря на недовольство команды Эй Джея.

Глава Zuffa Boxing Дэйна Уайт прокомментировал анонс боя британских экс-чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, к организации которого он был привлечен.

Ранее стало известно, что поединок оказался под угрозой срыва из-за недовольства Эй Джея и его промоутера Эдди Хирна участием Уайта, тем не менее функционер не намерен отказываться от своей роли в процессе.

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"Это бой, которого ждали больше десяти лет, так что когда сделку наконец удалось дожать, уверен, что фанаты бокса в полном восторге. Какова моя роль? Думаю, пресс-релиз говорит сам за себя. Я с самого начала переговоров говорил, что буду непосредственно вовлечен в промоушн этого поединка.

Эдди Хирн раздает интервью 24 часа в сутки. Никогда в жизни не видел, чтобы кто-то столько говорил. Но это нормально, это только на пользу бою. Многие вообще узнали об этом поединке именно потому, что его так долго не могли закрыть.

Думаете, что Netflix вообще есть дело до того, что там думает Эдди Хирн? Гарантирую, что нет. Я прямо сейчас занимаюсь промоушном этого боя. Кто меня остановит? Хирн говорит, что я проиграл? Что я проиграл? Я ничего не проиграл. Я не представляю ни одну из сторон. Я здесь представляю только сторону Турки Аль аш-Шейха", - сказал Уайт в комментарии Sky Sports Boxing.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

Ранее сообщалось, что Фьюри гневно отреагировал на возможную отмену боя с Джошуа.

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