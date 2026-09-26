"Трусливые ублюдки": Фьюри гневно отреагировал на возможную отмену боя с Джошуа

Британский боксер высказал все, что думает о сопернике и его промоутере.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на информацию о возможной отмене боя с Энтони Джошуа из-за нежелания соперника и его промоутера Эдди Хирна, чтобы в организации поединка участвовал Дэйна Уайт.

Британский боксер обвинил команду оппонента в трусости и потенциальном срыве боя.

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"Срочная новость: Энтони Джошуа и Эдди Хирн пытаются сняться с боя. Сейчас они говорят, что не будут драться. Они мелкие ссыкливые трусы. Прежде всего это связано с эго Эдди Хирна. Он делает миллион разных вещей и грозится, что они не будут драться. Ты маленький трус. Эй Джей, отпусти белый флаг, желтобрюхий трус.

Теперь мы возвращаемся домой. Я возвращаюсь домой. "Цыганский король" возвращается в Великобританию, чтобы разнести тебя на глазах всех моих болельщиков в Уэльсе. Ты абсолютный мелкий придурок, бодибилдерская сосиска. Сейчас вы придумываете миллион отмазок. Из-за вас Турки Аль аш-Шейху уже приходится искать других, настоящих мужчин, которые без колебаний согласятся на бой.

Надеюсь, вы довольны, трусливые ублюдки. Я такого еще никогда не видел. Вы просто ссыкуны. И все это в основном из-за эго Эдди Хирна. Какой же он м*дак. Из-за него мы можем потерять самый большой бой в истории бокса. Клоун", - сказал Фьюри в видео у себя в Instagram.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа должны разыграть титул WBA Super в своем поединке.

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