Бой Фьюри - Джошуа начнется в непривычное для Великобритании время

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о времени проведения боксерского шоу в Кардиффе, главным событием которого станет бой его клиента против Тайсона Фьюри.

Учитывая ориентацию также на американский рынок, вечер бокса должен будет начаться позже обычного, как для поединков, которые проводятся в Великобритании.

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"Конечно, окончательное решение будет за Netflix и Турки Аль аш-Шейхом, но, насколько я понимаю, главный бой начнется где-то между 1:00 и 1:30 (3:00-3:30 по киевскому времени. - прим.). Хотя время может сдвинуться и ближе к 2:00. Сейчас сложно сказать точно.

Но это вечер пятницы, так что идеально для того, чтобы люди могли добраться до места события после работы. Это довольно непривычно, ведь обычно в субботу вечера бокса начинаются около 16:00 или 17:00. Здесь же начало, вероятно, будет в 20:00 или 21:00, что дает всем возможность успеть.

Безусловно, это будет самое ожидаемое событие в британском спорте. Детали объявят скоро, но да - это будет немного более позднее время для большого праздника в Кардиффе", - сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа.

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