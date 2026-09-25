iSport.ua
Русский Українська

Российский боксер не понял решения WBA подвинуть его в градации чемпионов

Команда Гассиева отреагировала на его понижение в статусе из-за боя Фьюри - Джошуа.
Сегодня, 13:49       Автор: Игорь Мищук
Мурат Гассиев / Getty Images
Мурат Гассиев / Getty Images

Ивайло Гоцев, сопромоутер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Мурата Гассиева, отреагировал на решение организации разыграть свой пояс WBA Super в бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Представитель российского боксера потребовал объяснений от Всемирной боксерской ассоциации, почему его клиент после боя британцев станет только вторым чемпионом организации, владея регулярным титулом.

Читай также: Фьюри и Джошуа разыграют титул WBA Super в своем бою

"Если они хотят назначить нового чемпиона, который будет важнее действующего, то здесь должна быть абсолютная ясность по поводу того, насколько это решение соответствует правилам WBA, рейтингам и чемпионской структуре.

У WBA уже есть чемпион мира. Его зовут Мурат Гассиев. Поставьте чемпионов в ринг. Пускай бокс решает", - приводит слова Гоцева Boxing King Media.

Гассиев ранее, как считалось, был повышен до статуса полноценного чемпиона WBA после того, как от своих титулов отказался Александр Усик. В июле он провел дебютную защиту, одолев техническим нокаутом немца Петера Кадиру, который принял бой на коротком уведомлении.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри WBA Мурат Гассиев

Статьи по теме

Бой Фьюри - Джошуа начнется в непривычное для Великобритании время Бой Фьюри - Джошуа начнется в непривычное для Великобритании время
Промоутер Фьюри сообщил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа Промоутер Фьюри сообщил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа
Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику
NaVi обыграли Team Nemesis и вышли в 1/4 финала нижней сетки PGL Wallachia Season 9 NaVi обыграли Team Nemesis и вышли в 1/4 финала нижней сетки PGL Wallachia Season 9

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
просмотров
Футбол сегодня: Украина начинает борьбу в Лиге наций, матчи Италия - Бельгия, Турция - Франция
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Бокс15:58
Бой Фьюри - Джошуа начнется в непривычное для Великобритании время
Европа15:27
Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику
Киберспорт15:00
NaVi обыграли Team Nemesis и вышли в 1/4 финала нижней сетки PGL Wallachia Season 9
Формула 114:50
Гран-при Азербайджана: Ферстаппен стал лучшим в последней практике, Расселл и Хэмилтон - в тройке
Европа14:32
Нападающий Арсенала покинул расположение сборной Германии из-за травмы
Бокс13:49
Российский боксер не понял решения WBA подвинуть его в градации чемпионов
Европа12:56
Украинский новичок Боруссии М вышел на поле впервые за два месяца
Украина12:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
Лига наций11:59
Венгрия - Украина: сборные определились с формами на матч Лиги наций
Бокс11:34
Промоутер Фьюри сообщил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK