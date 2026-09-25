Российский боксер не понял решения WBA подвинуть его в градации чемпионов

Команда Гассиева отреагировала на его понижение в статусе из-за боя Фьюри - Джошуа.

Ивайло Гоцев, сопромоутер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Мурата Гассиева, отреагировал на решение организации разыграть свой пояс WBA Super в бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Представитель российского боксера потребовал объяснений от Всемирной боксерской ассоциации, почему его клиент после боя британцев станет только вторым чемпионом организации, владея регулярным титулом.

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"Если они хотят назначить нового чемпиона, который будет важнее действующего, то здесь должна быть абсолютная ясность по поводу того, насколько это решение соответствует правилам WBA, рейтингам и чемпионской структуре.

У WBA уже есть чемпион мира. Его зовут Мурат Гассиев. Поставьте чемпионов в ринг. Пускай бокс решает", - приводит слова Гоцева Boxing King Media.

Гассиев ранее, как считалось, был повышен до статуса полноценного чемпиона WBA после того, как от своих титулов отказался Александр Усик. В июле он провел дебютную защиту, одолев техническим нокаутом немца Петера Кадиру, который принял бой на коротком уведомлении.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

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