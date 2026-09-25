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Украинки получили соперниц в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Украинский теннисистки второй год подряд встретятся с действующими чемпионками.
Сегодня, 09:25       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины по теннису / Getty Images
Сборная Украины по теннису / Getty Images

Сборная Украины получила соперниц в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг, которые определились в матчевой встрече между Италией и Китаем.

Противостояние итальянок и китаянок стартовало с победы в двух сетах Чжан Шуай над Элизабетт Коччаретто - 6:0, 6:2. Тем не менее во втором матче европейская сборная смогла сравнять счет усилиями Жасмин Паолини, которая также в двух партиях обыграла Чжен Циньвень - 6:3, 7:6(4).

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Судьба путевки в полуфинал решалась в парном матче, в котором Сара Эррани и Жасмин Паолини в трех сетах одолели Го Ханьюй и Цзян Синьюй - 6:3, 5:7, 6:3.

Таким образом, сборная Италии одержала волевую победу 2:1 и сыграет в полуфинале с Украиной.

Кубок Билли Джин Кинг
1/4 финала

Италия - Китай 2:1

  • Элизабетт Коччаретто - Чжан Шуай 0:6, 2:6
  • Жасмин Паолини - Чжен Циньвень 6:3, 7:6(4)
  • Сара Эррани / Жасмин Паолини - Го Ханьюй / Цзян Синьюй 6:3, 5:7, 6:3

В прошлом году сборная Украины также встречалась с Италией в полуфинале и уступила со счетом 1:2. Итальянки в итоге стали чемпионками, выиграв турнир второй раз подряд.

Полуфинальное противостояние между Украиной и Италией состоится в субботу, 26 сентября, и начнется в 12:00 по киевскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины одолела Бельгию.

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