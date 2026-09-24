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Футбол

Футболист сборной Испании отдал призовые за ЧМ-2026 сотрудникам федерации

Игрок решил остаться инкогнито.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

Один из футболистов сборной Испании решил отказаться от призовых за победу на ЧМ-2026, пишет AS.

После мундиаля, на котором испанцы стали чемпионами мира, RFEF выплатила футболистам около 50 млн евро призовых.

Каждый получил около одного миллиона евро, но один из игрок отказался от премии.

Также он отказался от того, чтобы его имя раскрывали. Он поблагодарил сотрудников федерации, которые работали с командой за кулисами во время длительных сборов, и перечислил им все свои призовые.

Ранее также сообщалось, что Барселона обвинила Украину в своих финансовых проблемах.

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