В Ред Булл поделились планами развития болида

Руководитель Ред Булл Лоран Мекьес поделился планами развития болида в текущем сезоне.

"Быки" привезли в Баку последнее серьезное обновление, все остальные ресурсы были перенаправлены на развитие болида следующего сезона.

Но это не значит, что этот сезон нас больше не интересует. Во‑первых, мы все еще стремимся к первой победе, и это важная цель для команды. Во‑вторых, как вы знаете, в регламенте очень мало изменений на следующий год, и у нас есть широкие возможности извлечь уроки в оставшихся гонках, чтобы убедиться, что мы подходим к следующему сезону максимально подготовленными.

Но если коротко, да – это последнее значимое обновление в этом году