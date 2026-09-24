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Автоспорт

В Ред Булл поделились планами развития болида

"Быки" переключились на следующий сезон.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Лоран Мекьес / Getty Images
Лоран Мекьес / Getty Images

Руководитель Ред Булл Лоран Мекьес поделился планами развития болида в текущем сезоне.

"Быки" привезли в Баку последнее серьезное обновление, все остальные ресурсы были перенаправлены на развитие болида следующего сезона.

Вероятнее всего, это наш последний значимый пакет обновлений. Мы перевели значительную часть ресурсов, подавляющее большинство ресурсов, на машину следующего года.

Но это не значит, что этот сезон нас больше не интересует. Во‑первых, мы все еще стремимся к первой победе, и это важная цель для команды. Во‑вторых, как вы знаете, в регламенте очень мало изменений на следующий год, и у нас есть широкие возможности извлечь уроки в оставшихся гонках, чтобы убедиться, что мы подходим к следующему сезону максимально подготовленными.

Но если коротко, да – это последнее значимое обновление в этом году

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