"У меня была суперпартнерша": Киченок и Калинина прокомментировали игру за полуфинал

В решающем парном матче четвертьфинала Ангелина Калинина и Людмила Киченок обыграли бельгиек Магали Кемпен и Лару Салден — 6:3, 6:3. Матч продолжался около полутора часов.

В первой партии украинкам удалось переломить ход игры после равного начала. При счете 3:3 Калинина и Киченок выиграли три гейма подряд и забрали сет — 6:3. Во второй партии украинки сразу вышли вперед 3:0 и сохранили преимущество до конца — еще 6:3.

После победы Киченок отметила вклад партнерши:

"Мы очень счастливы выиграть этот матч для Украины. Я хочу отдать должное своей партнерше, потому что сегодня она настоящая героиня — выиграла два матча".

Калинина подчеркнула командный характер победы:

"Командный дух сегодня был на первом месте. У меня также была суперпартнерша. Она, напомню, является победительницей турниров серии Grand Slam".

Таким образом, Украина обыграла Бельгию со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году украинки также дошли до этой стадии.

Соперницы Украины по полуфиналу определятся в четвертьфинале между Китаем и Италией. Матч запланирован на 26 сентября в Шэньчжэне.

Кубок Билли Джин Кинг-2026. 1/4 финала

Украина — Бельгия — 2:1

Ангелина Калинина — Яна Отципка — 6:7(6), 6:1, 6:1

Элина Свитолина — Грет Миннен — 7:6(5), 4:6, 4:6

Ангелина Калинина / Людмила Киченок — Магали Кемпен / Лара Салден — 6:3, 6:3

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