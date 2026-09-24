iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду передумал завершать карьеру в сборной и хочет 1000 голов

Криштиану Роналду подтвердил, что продолжит выступать за сборную Португалии, несмотря на то, что после ЧМ-2026 рассматривал возможность ухода из национальной команды.
Сегодня, 11:59       Автор: Сергей Носенко
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

41-летний форвард заявил, что по-прежнему способен помогать сборной, а его ближайшие цели — выиграть Лигу наций и забить 1000 голов за карьеру.

Роналду выступил на Portugal Football Summit накануне матча Лиги наций против Уэльса. Он рассказал, что после чемпионата мира провел переговоры с руководством Португальской футбольной федерации и новым главным тренером Жорже Жезусом. В итоге футболист решил продолжить карьеру в сборной.

"Они рассчитывают на меня. Я по-прежнему верю, что могу помочь национальной команде", — сказал Роналду.

На данный момент на счету португальца 979 голов за карьеру — 833 за клубы и 146 за сборную. До отметки в 1000 голов ему осталось забить 21 мяч.

"Одна цель — достичь обеих целей: забить 1000 голов и попытаться выиграть Лигу наций со сборной", — заявил Роналду.

При этом футболист подчеркнул, что не одержим рекордом. По его словам, 1000-й гол стал бы "вишенкой на торте" и кульминацией его карьеры.

Роналду заявил, что завершит выступления тогда, когда почувствует, что больше не способен приносить пользу сборной.

В четверг Роналду должен выйти в стартовом составе Португалии на матч против Уэльса. Для Жорже Жезуса эта встреча станет первой во главе национальной команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роналду сборная Португалии по футболу

Статьи по теме

Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ
Португалия вырвала победу у Хорватии в компенсированное время Португалия вырвала победу у Хорватии в компенсированное время
"Им будет нелегко": Модрич - о матче с Португалией "Им будет нелегко": Модрич - о матче с Португалией
Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
просмотров
Футбол сегодня: старт Лиги наций, дерби Нидерланды — Германия, матч Норвегии против Португалии
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Теннис12:30
Украина обыграла Бельгию и второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Футбол11:59
Роналду передумал завершать карьеру в сборной и хочет 1000 голов
Бокс11:20
Энтони Джошуа покинул команду Усика и Егора Голуба
Теннис10:33
Свитолина проиграла Миннен, судьба противостояния Украины и Бельгии решится в паре
Хоккей10:10
Киев Кэпиталз одержали третью победу в сезоне
Европа09:28
Манчестер Юнайтед продает свой стадион по частям
Бокс08:54
Украинка завоевала медаль чемпионата Европы по боксу
Европа08:20
Футбол сегодня: старт Лиги наций, дерби Нидерланды — Германия, матч Норвегии против Португалии
Вчера, 23:55
Европа23:55
Именитый форвард Депортиво выбыл на длительный срок
Украина23:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK