Роналду передумал завершать карьеру в сборной и хочет 1000 голов

Криштиану Роналду подтвердил, что продолжит выступать за сборную Португалии, несмотря на то, что после ЧМ-2026 рассматривал возможность ухода из национальной команды.

41-летний форвард заявил, что по-прежнему способен помогать сборной, а его ближайшие цели — выиграть Лигу наций и забить 1000 голов за карьеру.

Роналду выступил на Portugal Football Summit накануне матча Лиги наций против Уэльса. Он рассказал, что после чемпионата мира провел переговоры с руководством Португальской футбольной федерации и новым главным тренером Жорже Жезусом. В итоге футболист решил продолжить карьеру в сборной.

"Они рассчитывают на меня. Я по-прежнему верю, что могу помочь национальной команде", — сказал Роналду.

На данный момент на счету португальца 979 голов за карьеру — 833 за клубы и 146 за сборную. До отметки в 1000 голов ему осталось забить 21 мяч.

"Одна цель — достичь обеих целей: забить 1000 голов и попытаться выиграть Лигу наций со сборной", — заявил Роналду.

При этом футболист подчеркнул, что не одержим рекордом. По его словам, 1000-й гол стал бы "вишенкой на торте" и кульминацией его карьеры.

Роналду заявил, что завершит выступления тогда, когда почувствует, что больше не способен приносить пользу сборной.

В четверг Роналду должен выйти в стартовом составе Португалии на матч против Уэльса. Для Жорже Жезуса эта встреча станет первой во главе национальной команды.

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