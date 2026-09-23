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Футбол

Именитый форвард Депортиво выбыл на длительный срок

Пьер-Эмерик Обамеянг перенесет операцию из-за травмы колена.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Депортиво в ближайшее время придется обходиться без своего бомбардира Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 37-летнему габонскому форварду в Мадриде будет сделана операция на правом колене для устранения дискомфорта во внешнем мениске, который возник во время недавнего матча Ла Лиги против Бетиса (1:1).

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После выписки из больницы игрок вернется в Ла-Корунью, чтобы начать процесс восстановления.

Точные сроки возвращения нападающего не сообщаются, однако, по информации местных СМИ, ему придется пропустить около двух месяцев.

Напомним, что Обамеянг перешел в Депортиво летом этого года из Марселя. В составе испанской команды форвард уже успел отличиться пятью голами и двумя результативными передачами в семи сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депортиво Пьер-Эмерик Обамеянг

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