Марсель вернет в Европу экс-звезду АПЛ

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению в чемпионат Франции. Марсельский Олимпик согласовал контракт с ветераном, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Африканец достанется команде Роберто Де Дзерби бесплатно и подпишет контракт на 2 года. Обамеянг стал свободным агентом после годового вояжа в аравийскую Аль-Кадисию. Прошлым летом Марсель выручил за него 9 млн евро.

В прошлом сезоне Обамеянг сыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых оформил 21 мяч. Ранее он также защищал цвета лондонских Челси и Арсенала, испанской Барселоны, Боруссии из Дортмунда, французских Сент-Этьена, Монако, Лилля, Дижона.

Тем временем Арсенал случайно раскрыл следующий трансфер после Нони Мадуэке.

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