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Футбол

Манчестер Сити нацелился на опытного аргентинского голкипера

"Горожане" ведут переговоры с Марселем о покупке Херонимо Рульи.
Сегодня, 13:54       Автор: Игорь Мищук
Херонимо Рульи / Getty Images
Херонимо Рульи / Getty Images

Манчестер Сити заинтересован в подписании голкипера Марселя Херонимо Рульи.

Как сообщает журналист Санти Ауна, сейчас "горожане" ведут переговоры с французским клубом о переходе 34-летнего вратаря, но пока стороны расходятся в финансовых вопросах.

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По информации источника, Манчестер Сити предлагает за аргентинца 2 миллиона евро, тогда как Марсель хочет получить за своего игрока 3,5 миллиона евро.

Сейчас обсуждения продолжаются, но ожидается, что в ближайшие дни стороны должны прийти к согласию, а сам голкипер хочет присоединиться к английскому клубу.

В минувшем сезоне Рульи провел за Марсель 39 матчей во всех турнирах, пропустив 52 гола, а в девяти поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер был в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити продлил контракт с ключевым защитником.

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