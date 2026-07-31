Азиатская конфедерация поддержала УЕФА и КОНКАКАФ в борьбе со скандальными планами ФИФА

Азия также выступила против намерений передать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам.

Азиатская конфедерация футбола (АФК) не поддержала идею президента ФИФА Джанни Инфантино о намерениях привлечь частных инвесторов для проведения чемпионатов мира.

АФК в заявлении на своем официальном сайте выразила солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ в этом вопросе, а также обеспокоенность по поводу предложения ФИФА о привлечении частных инвестиций в главные соревнования.

Читай также: Глава одной из федераций поддержал идею Инфантино

"Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира по футболу стала предметом общественного обсуждения, должен беспокоить всех, кому небезразлично будущее нашей игры. Футбол никогда не должен был оказаться в таком положении.

Инициатива по поводу создания FIFA Forward Enterprise (FFE) в текущем виде не сможет получить необходимый уровень поддержки и согласия среди участников мирового футбола. Чемпионат мира сохраняет свою силу благодаря участию всех континентов и ведущих футбольных стран, поэтому любые решения, способные повлиять на единство турнира, требуют дополнительного рассмотрения.

Проблема выходит за рамки конкретной инициативы и связана с процессами управления внутри ФИФА. Из-за этого должен быть проведен срочный пересмотр системы принятия решений, чтобы проекты глобального масштаба обсуждались прозрачно и с полноценным участием всех заинтересованных сторон.

Будущее чемпионата мира и самого футбола принадлежит всей мировой футбольной семье. Оно должно формироваться совместно - через институты, которые учитывают мнение всех конфедераций и национальных ассоциаций", - говорится в заявлении АФК.

Напомним, ранее УЕФА объявил о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА, если организация не откажется от идеи реализовать свои коммерческие инициативы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!