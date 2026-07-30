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Футбол

УЕФА готов бойкотировать чемпионаты мира из-за коммерческой авантюры Инфантино

Cозывает экстренное собрание 55 ассоциаций для противодействия планам.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
УЕФА лого / Getty Images
УЕФА лого / Getty Images

УЕФА рассматривает возможность бойкота будущих чемпионатов мира в ответ на планы ФИФА создать новую коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE). Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что европейский футбольный союз проведёт экстренную онлайн‑встречу с участием всех 55 национальных ассоциаций, чтобы обсудить совместный ответ на инициативу Джанни Инфантино.

Следовательно, FFE должна взять под контроль коммерческие права и организацию крупнейших турниров ФИФА, включая чемпионат мира. Сообщается, что ФИФА намерена привлечь до 4,2 млрд долларов за счёт продажи миноритарных долей новой структуры, а также существенно увеличить выплаты национальным федерациям.

В УЕФА резко раскритиковали проект. Источник добавляет, что главным рычагом давления со стороны УЕФА остаётся угроза бойкота чемпионата мира. Ранее аналогичная позиция УЕФА уже заставила ФИФА отказаться от идеи проводить мундиаль раз в два года.

Ранее Федерация футбола Норвегии собиралась подать официальную жалобу на Трампа и главу ФИФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа фифа чемпионат мира

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