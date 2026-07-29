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Футбол

Ванат отличился дублем в спарринге за Жирону

Команда украинцев расписала результативную ничью в товарищеском матче.
Сегодня, 22:52       Автор: Игорь Мищук
Ванат оформил дубль / Girona FC
Ванат оформил дубль / Girona FC

В среду, 29 июля, Жирона провела товарищеский матч против Кастельона.

Спарринг завершился результативной ничьей 3:3, а дубль в этой игре на свой счет записал украинский нападающий Владислав Ванат, который вышел на поле после перерыва.

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В первом тайме ворота "бело-красных" защищал голкипер Владислав Крапивцов, а Александр Пищур вышел на замену на 63-й минуте.

Жирона - Кастельон 3:3

Голы: Хиль, 4, Ванат, 67, 85 - Санчес, 31, Гарсия, 39, Муале Нзанза, 89

Отметим, что еще один украинец Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч. Жирона ранее сообщила, что украинский вингер пропускал игру из-за вирусного заболевания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Владислав Ванат

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