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Манчестер Сити продлил контракт с ключевым защитником

Йошко Гвардиол заключил новый договор с клубом.
Сегодня, 17:31       Автор: Игорь Мищук
Йошко Гвардиол продлил контракт / Manchester City
Йошко Гвардиол продлил контракт / Manchester City

Основной защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "горожан".

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24-летний хорватский центрбек подписал новый договор, рассчитанный до июня 2031 года.

Предыдущее соглашение с игроком действовало до лета 2028 года.

Напомним, что Гвардиол присоединился к Манчестер Сити в августе 2023 года, перейдя из Лейпцига.

Часть прошлого сезона хорватский защитник пропустил из-за травм и провел за английскую команду 25 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее Манчестер Сити также объявил о продлении контракта с узбекистанским защитником.

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