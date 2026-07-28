Манчестер Сити продлил контракт с ключевым защитником
Основной защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол продлил контракт с клубом.
Об этом сообщает официальный сайт "горожан".
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24-летний хорватский центрбек подписал новый договор, рассчитанный до июня 2031 года.
Josko is here to stay! 🩵✍️ pic.twitter.com/2kkx9JEXgy— Manchester City (@ManCity) July 28, 2026
Предыдущее соглашение с игроком действовало до лета 2028 года.
Напомним, что Гвардиол присоединился к Манчестер Сити в августе 2023 года, перейдя из Лейпцига.
Часть прошлого сезона хорватский защитник пропустил из-за травм и провел за английскую команду 25 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами.
Ранее Манчестер Сити также объявил о продлении контракта с узбекистанским защитником.
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