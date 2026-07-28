Мудрик проиграл важный суд в Англии
Суд Лондона постановил заморозить часть активов Михаила Мудрика в рамках судебного спора украинского футболиста с компанией JJDS Management Limited.
Причиной такого решения стало то, что украинец нарушил условия соглашения о правах на использование его имиджа, заключённого в 2023 году.
По версии компании, футболист не перечислил предусмотренную договором долю доходов от рекламной и коммерческой деятельности. Об этом передаёт Derbyderbyderby со ссылкой на основателя компании.
Таким образом, решение о заморозке активов необходимо для обеспечения возможных финансовых обязательств Мудрика до окончания судебного разбирательства. Добавим, что речь идёт о сумме около 2,5 млн фунтов стерлингов.
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