iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дело Мудрика было передано в CAS

Апелляция была подана еще в феврале.
Сегодня, 17:48       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Мудрик / Getty Images

Дело о допинге Михаила Мудрика находится в Спортивном арбитражном суде, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что в декабре 2024 года в пробе футболиста нашли допинг. Затем этот же вердикт  был подвтержден в пробе Б в июле прошлого года.

В итоге FA дала украинцу максимальное наказание - 4 года дисквалификации. Только неизвестно, учтутся ли в этот срок 16 месяцев, которые Мудрик провел вне футбола.

Как утверждает журналист, адвокаты Мудрика подали апелляцию в CAS еще в феврале этого года.

На текущий момент стороны все еще обмениваются документами, потому дата слушания пока еще не определена.

В последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче против Хайденхайма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

Челси определился с будущим Мудрика после завершения его отстранения
Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния
просмотров
Футбол сегодня: второй полуфинальный матч Лиги чемпионов
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов20:25
Хакими пропустит ответный матч против Баварии
Европа19:40
Манчестер Юнайтед вышел из гонки за Андерсоном
Европа19:04
Лидер Ромы может вернуться на родину
Формула 118:32
Гран-при Майами может пройти в штормовых условиях
Европа17:48
Дело Мудрика было передано в CAS
Киберспорт17:15
NaVi объявили о закрытии NaVi Junior
НБА14:47
Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА
ММА14:24
Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком
Лига Чемпионов14:01
ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ
Европа13:50
Защитник Лацио заинтересовал топ клубы Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK