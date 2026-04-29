Дело Мудрика было передано в CAS

Апелляция была подана еще в феврале.

Дело о допинге Михаила Мудрика находится в Спортивном арбитражном суде, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что в декабре 2024 года в пробе футболиста нашли допинг. Затем этот же вердикт был подвтержден в пробе Б в июле прошлого года.

В итоге FA дала украинцу максимальное наказание - 4 года дисквалификации. Только неизвестно, учтутся ли в этот срок 16 месяцев, которые Мудрик провел вне футбола.

Как утверждает журналист, адвокаты Мудрика подали апелляцию в CAS еще в феврале этого года.

На текущий момент стороны все еще обмениваются документами, потому дата слушания пока еще не определена.

В последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче против Хайденхайма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!