Мудрик выложил свое первое фото после отстранения из-за допингового скандала

В понедельник, 5 января, вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик празднует 25-летие.

В честь личного праздника украинский футболист решил напомнить о себе поклонникам, сделав первый пост в Instagram после своего отстранения из-за допингового скандала.

Мудрик выложил свое фото в профиль в красивом природном водоеме в необычной локации - очевидно, в подземном озере в пещере. При этом на теле игрока появилась новая татуировка - на его плече изображены персонажи из аниме.

"25", - кратко подписал фото Мудрик.

Напомним, что с декабря 2024 года Мудрик отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Последний раз украинец выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче общего этапа Лиги конференций против Хайденхайма (2:0).

Ранее сообщалось, что Челси определился с дальнейшой судьбой Мудрика.

