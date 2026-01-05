iSport.ua
Челси поздравил Мудрика с днем рождения

Украинский футболист празднует 25-летие.
Сегодня, 13:56       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
В понедельник, 5 января, украинскому вингеру лондонского Челси Михаилу Мудрику исполнилось 25 лет.

В честь этого события английский клуб обратился к своему игроку, поздравив с праздником.

Читай также: Мудрик получил новый бан в Британии

"С днем рождения, Миша", - написала пресс-служба "синих".

Напомним, что с декабря 2024 года Мудрик отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг.

Свой последний на данный момент матч за Челси украинец провел 28 ноября 2024 года против Хайденхайма (2:0) в рамках общего этапа Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Челси определился с дальнейшой судьбой Мудрика.

