Мудрик получил новый бан в Британии

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик получил новое наказание от британской Фемиды. Украинец в очередной раз нарушил правила дорожного движения, сообщает The Sun.

Полиция остановила авто футболиста за чрезмерную тонировку окон. За рулем находился сам Мудрик, хотя ранее он получил запрет на управление транспортным средством на 1 год. Кроме того, у вингера не было страховки.

В суде адвокат Мудрика заявил, что его клиент сел за руль вынужденно. Мол, водитель не мог отвезти украинца в пункт назначения. Вингер получил 199 фунтов штрафа, продление бана вождения на 1 год и 60 часов общественных работ.

К слову, украинец Юрий Вернидуб стал наставником Нефтчи из столицы Азербайджана.

