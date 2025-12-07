Челси планирует трансфер полузащитника Страсбура

Игрок сборной Аргентины Барко может оказаться в Лондоне.

Челси заинтересован в подписании этим зимним трансферным окном Валентина Барко, сообщает Caught Offside.

По данным источника, аргентинский игрок после перехода из Брайтона в Страсбур смог раскрыться после того, как главный тренер французской команды поставил его на позицию полузащитника. До этого он играл левым защитником.

В этом сезоне Барко отдал пять результативных передач в 13 матчах чемпионата Франции. Исходя из таких результатов, аргентинец был вызван в национальную команду.

Помимо Челси, за игроком следят мюнхенская Бавария и Атлетико Мадрид.

