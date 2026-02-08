iSport.ua
Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо

Украинские лыжники добрались до финиша в топ-60.
Вчера, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Лисогор / Getty Images
Александр Лисогор / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в лыжных гонках в мужском скиатлоне.

Украину в этой дисциплине представляли Александр Лисогор и Дмитрий Драгун, которым удалось прийти к финишу, не став круговыми, и завершить гонку в топ-60.

Лисогор занял 53-е место с отставанием от победителя в 6.34,2 минуты, а Драгун стал 59-м, проиграв лидеру 7.32,0 минуты.

Золотую медаль в скиатлоне выборол норвежец Йоханнес Клебо, став уже шестикратным олимпийским чемпионом.

Серебро досталось французу Матису Деложу, а бронза - еще одному норвежцу Мартину Левстрему Ньенгету.

Олимпийские игры-2026
Скиатлон, мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) 46.11,0
  2. Матис Делож (Франция) +2,0
  3. Мартин Левстрем Ньенгет (Норвегия) +2,1

53. Александр Лисогор (Украина) +6.34,2
59. Дмитрий Драгун (Украина) +7.32,0

