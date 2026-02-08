Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо
В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в лыжных гонках в мужском скиатлоне.
Украину в этой дисциплине представляли Александр Лисогор и Дмитрий Драгун, которым удалось прийти к финишу, не став круговыми, и завершить гонку в топ-60.
Лисогор занял 53-е место с отставанием от победителя в 6.34,2 минуты, а Драгун стал 59-м, проиграв лидеру 7.32,0 минуты.
Читай также: Известно, на каком месте Шепиленко завершила даунхилл
Золотую медаль в скиатлоне выборол норвежец Йоханнес Клебо, став уже шестикратным олимпийским чемпионом.
Серебро досталось французу Матису Деложу, а бронза - еще одному норвежцу Мартину Левстрему Ньенгету.
Олимпийские игры-2026
Скиатлон, мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия) 46.11,0
- Матис Делож (Франция) +2,0
- Мартин Левстрем Ньенгет (Норвегия) +2,1
…
53. Александр Лисогор (Украина) +6.34,2
59. Дмитрий Драгун (Украина) +7.32,0
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!