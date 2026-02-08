Шахтер объявил о продлении контракта с бразильским легионером
Основной левый защитник Шахтера Педро Энрике продлил контракт с украинским клубом.
О подписании обновленного соглашения с 23-летним футболистом сообщает официальный сайт "горняков".
Клуб и бразильский игрок продлили сотрудничество до 31 декабря 2030 года.
Предыдущий контракт защитника был рассчитан до июня 2028 года.
Педро Энрике присоединился к Шахтеру в июле 2023 года в статусе свободного агента и провел на данный момент в составе команды 66 матчей во всех турнирах. В этих поединках бразилец отличился одним голом и четырьмя результативными передачами, которые все пришлись на текущий сезон.
Ранее сообщалось, что Шахтер окончательно отпустил бразильского легионера.
