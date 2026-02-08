iSport.ua
Шахтер объявил о продлении контракта с бразильским легионером

Защитник Педро Энрике заключил новый договор с "горняками".
Вчера, 13:22       Автор: Игорь Мищук
Педро Энрике / Getty Images
Педро Энрике / Getty Images

Основной левый защитник Шахтера Педро Энрике продлил контракт с украинским клубом.

О подписании обновленного соглашения с 23-летним футболистом сообщает официальный сайт "горняков".

Читай также: Звёздный хавбек вернулся в общую группу Шахтёра

Клуб и бразильский игрок продлили сотрудничество до 31 декабря 2030 года.

Предыдущий контракт защитника был рассчитан до июня 2028 года.

Педро Энрике присоединился к Шахтеру в июле 2023 года в статусе свободного агента и провел на данный момент в составе команды 66 матчей во всех турнирах. В этих поединках бразилец отличился одним голом и четырьмя результативными передачами, которые все пришлись на текущий сезон.

Ранее сообщалось, что Шахтер окончательно отпустил бразильского легионера.

