Новичок Ливерпуля травмировал плечо

Защитник Жереми Жаке который подписал Ливерпуль и приседениться к английской команде летом 2026 получил травму.

Сейчас француз выступает за Ренн и в матче против Ланса , 20-летный игрок неудачно упал во втором тайме матча.

Теперь он выбыл на некоторое время после травмы плеча.

Напомним, что Ливерпуль подписал защитника за 60 млн фунтов + 12 млн в качестве бонусов.

