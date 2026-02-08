iSport.ua
Сравнял себя с Усиком. Шакур высказался об рейтинге P4P

Заявил, что место в P4P интересует его в последнюю очередь.
Вчера, 11:31       Автор: Валентина Чорноштан
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Накануне ESPN представил рейтинг P4P. Новый чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон занял четвёртую позицию.

Для подкаста  Cigar Talk американец высказался насчёт своего места в P4P, он заявил, что это интересует его в последнюю очередь.

"В конечном счёте, это политика и закулисные игры: если кому-то кто-то нравится, его просто ставят выше. С моей точки зрения, я уже там - наверху", — сказал Стивенсон.

Также Шакур упомянул украинского боксера Александра Усика, который занимает первое место в рейтинге.

Для себя я - номер один. Лучший боксёр в мире. Единственный, кого я могу поставить с собой на один уровень, - это Усик.

Ранее Шакур резко отреагировал на лишение его титула WBC.

