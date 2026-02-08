Сравнял себя с Усиком. Шакур высказался об рейтинге P4P
Заявил, что место в P4P интересует его в последнюю очередь.
Накануне ESPN представил рейтинг P4P. Новый чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон занял четвёртую позицию.
Для подкаста Cigar Talk американец высказался насчёт своего места в P4P, он заявил, что это интересует его в последнюю очередь.
"В конечном счёте, это политика и закулисные игры: если кому-то кто-то нравится, его просто ставят выше. С моей точки зрения, я уже там - наверху", — сказал Стивенсон.
Также Шакур упомянул украинского боксера Александра Усика, который занимает первое место в рейтинге.
Для себя я - номер один. Лучший боксёр в мире. Единственный, кого я могу поставить с собой на один уровень, - это Усик.
