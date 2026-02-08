Украинская сноубордистка Данча не прошла в 1/8 финала

В воскресенье, 8 февраля, прошло соревнование по сноубордингу - женский гигантский параллельный слалом, в котором принимала участие Аннамари Данча.

Во время первого спуска украинка показала результат 49,39 секунды, заняв 13-е место на синей трассе в квалификации. Однако в следующем раунде Данча выбыла из соревнований.

Аннамари преодолела второй спуск за 50,00 секунд, заняла 29-е место в протоколе и не попала в 1/8 финала, чтобы пройти дальше украинка должна была финишировать на 16 позиции.

Победительницей женской квалификации стала чешская спортсменка Эстер Ледецкая.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 8 февраля можно узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!