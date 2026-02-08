iSport.ua
Русский Українська

Украинская сноубордистка Данча не прошла в 1/8 финала

Заняла 29-е место в квалификации женского гигантского параллельного слалома.
Вчера, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Аннамари Данча / Getty Images
Аннамари Данча / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля, прошло соревнование по сноубордингу - женский гигантский параллельный слалом, в котором принимала участие Аннамари Данча.

Во время первого спуска украинка показала результат 49,39 секунды, заняв 13-е место на синей трассе в квалификации. Однако в следующем раунде Данча выбыла из соревнований.

Аннамари преодолела второй спуск за 50,00 секунд, заняла 29-е место в протоколе и не попала в 1/8 финала, чтобы пройти дальше украинка должна была финишировать на 16 позиции. 

Победительницей женской квалификации стала чешская спортсменка Эстер Ледецкая.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 8 февраля можно узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аннамари Данча

Статьи по теме

Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы
Аннамари Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу Аннамари Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу
"Нет войне" и золото после рака: Самые громкие истории Олимпиады-2022 "Нет войне" и золото после рака: Самые громкие истории Олимпиады-2022
Украинку не допустили к старту из-за коронавируса, но позже разрешили выступить на Олимпиаде Украинку не допустили к старту из-за коронавируса, но позже разрешили выступить на Олимпиаде

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Европа23:54
Реал не без труда обыграл Валенсию
Европа23:45
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Олимпийские игры23:12
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Киберспорт22:58
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow
Европа22:10
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Легкая атлетика21:37
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Европа21:09
Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло
Европа20:54
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Европа20:35
Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем
Европа20:04
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK