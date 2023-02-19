Аннамари Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу

Украинская сноубордистка Аннамари Данча завершила выступления в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира.

Наша соотечественница показала второй лучший результат в квалификации, но в основной сетке не смогла преодолеть стадию 1/4 финала.

Результат Данчи помог ей в итоге занять пятое место на мировом первенстве, что является лучшим результатом в истории Украины.

Результаты параллельного гигантского слалома

1. Цубаки Микки (Япония)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Александра Кроль (Польша)

4. Люсия Дальмассо (Италия)

5. Аннамари Данча (Украина)

Отметим, что Чемпионат мира по фристайлу и сноубордингу 2023 года проходит в Грузии. Украина уже получила одну медаль – бронзу в командном фристайле.